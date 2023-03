Polizei jagte „Rambo“ im Mühlviertler Grenzwald

Weiterer Zeuge meldete sich

Kurz nach 17 Uhr nahm ein weiterer Zeuge den gesuchten tschechischen Staatsbürger im Alter von 35 Jahren in Reichenthal wahr und meldete dies der Polizei. Beim Grenzstein II/73/5 konnte der Tscheche von der Polizei gestellt werden. Er trug offen ein Selbstladegewehr am Körper sowie einen Trommelrevolver und mehrere Messer an seinem Gurt. Nach Aufforderung legte der „Rambo made in Czech Republic“ die Gegenstände ab.