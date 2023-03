Witting schießt KAC im Derby-Hit ins Halbfinale

Im Schlussdrittel entwickelte sich ein Schlagabtausch! Auf der Villacher Seite scheiterte Ruachenwald (45., 49.) zweimal - beim KAC hatte Kraus die große Ausgleichschance, klopfte aber nur an die Innenstange. Aber drei Minuten später konnte Lessio nach Traumpass von Postma direkt vorm VSV-Tor den Ausgleich fixieren (52.) - 2:2. Und 67 Sekunden später jubelten erneut die Rotjacken, als Ganahl einen Schuss aus der Luft abfälschte. Wegen Verdacht auf hohen Stock gab‘s Videoreview - und die Referees erkannten das Tor ab. Somit blieb es beim 2:2 und es ging in die erste Verlängerung in dieser Serie.