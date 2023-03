Gehupe & Mittelfinger: So geht’s Traktorlenkern

Im Schneckentempo hinter einem Traktor nachfahren; in dieser Situation dürfte wohl jeder schon einmal gewesen sein. Vor allem, wenn man es eilig hat, kann das ziemlich nervenaufreibend sein. Wie es dem Traktorlenker in genau dieser Situation ergeht, das schaute sich die „Krone“ an und machte mit Bauer Martin Deutschmann aus Grafenstein eine „Spritztour“ im Fendt 516 Vario.