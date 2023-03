Telefonseelsorge: Mehr Anrufe als im Pandemiejahr

Beratung als erster Schritt

Viele Anrufer hätten Schwierigkeiten, einen Unterbruch zu setzen. „Wir alle, aber besonders Menschen in Krisen brauchen die Auszeiten, die Pausen, damit wir nicht in eine Abwärtsspirale gelangen.“ Ein Telefongespräch oder eine Onlineberatung könne oft der erste Schritt aus einer destruktiven Tretmühle sein, meint der Experte, der in einem Team von insgesamt 92 ehrenamtlichen Beratern und Beraterinnen arbeitet.