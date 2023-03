Alonso kontert Vorwürfe: „Das ist mir total egal“

„Solche Kommentare sind mir total egal. Jeder kann die Unterschiede zwischen den beiden Rennwagen sehen“, zitiert „Speedweek.com“ den Spanier. Das Auto von Lance Stroll und Alonso sei wie kein anderes in dieser Saison, am ehesten orientiere man sich noch am Partnerteam. „Das fängt schon damit an, dass das komplette Heck durch Mercedes vorgegeben ist - Motor, Getriebe, Hinterachse. Und das Konzept von Mercedes und Red Bull Racing könnte nicht unterschiedlicher sein. Wenn ihr euch unser Auto anseht, dann merkt ihr schnell, dass Aston Martin einen eigenen Weg geht.“