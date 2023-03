Die Außerfernbahn lebt - Konzept auf Schiene!

Pfronten und Nesselwang werden Drehscheiben

Jedenfalls zu viele und zu interessante Ergebnisse, um diese in der Schublade verschwinden zu lassen - am Ende des Attraktivierungstunnels ist viel Licht. Auf beiden Seiten der Grenze wurde schon bisher kräftig investiert. „Wir werden auch in Zukunft die Strecke permanent weiterentwickeln“, heißt es vonseiten der ÖBB, „dass uns die Außerfernbahn wichtig ist, zeigt allein schon die Elektrifizierung vor drei Jahren von Reutte bis zur Staatsgrenze.“ Diese hat mittlerweile Pfronten erreicht und somit wird die Haltestelle Pfronten-Steinach neben Kempten zum wichtigsten Umsteigebahnhof und Verkehrsknoten auf dem westlichen Ast der Außerfernbahn werden.