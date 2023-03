Justizreform: Deutscher „Wertepartner“ besorgt

Demonstranten in Israel attackiert

Netanyahus rechts-religiöse Regierung will die kontroverse Reform bis Ende des Monats im Schnellverfahren durchsetzen. Die Regierung will mit der Reform unter anderem ihren Einfluss bei der Auswahl von Richtern stärken und die Befugnisse des Obersten Gerichtshofs einschränken, Gesetze zu kippen. Sie begründet dies mit dem Vorwurf, Richter hätten sich über Gebühr in die Politik eingemischt. Kritiker sehen dadurch die Gewaltenteilung als Pfeiler der Demokratie in Gefahr. Gegen das Vorhaben gab es Proteste in Berlin und in Israel - auch am Donnerstag.