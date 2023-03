Tiroler Firma wegen Wasserstoffperoxid evakuiert

Einsatz für die Florianijünger der Feuerwehren Stans, Jenbach und Schwaz, die Polizei Schwaz sowie die Rettung am Donnerstagnachmittag gegen 16.15 Uhr in Stans. Zwei Mitarbeiter waren in einer Lagerhalle mit der Kommissionierung von Paletten beschäftigt. Dabei beschädigten sie einen Kanister mit Wasserstoffperoxid. Beim Versuch, die Flüssigkeit zu binden, kam es zu einem Brand. Die Arbeiter brachten den Kanister ins Freie und löschten das Feuer.