FOMO: Diese Bücher informieren

Wenn Teenager und junge Erwachsene ihr Leben durch einen virtuellen Filter leben, sind sie anfälliger für FOMO. Sich zu viele Gedanken darüber zu machen, was alle anderen tun, führt dazu, dass Teenager ihr eigenes Leben verpassen, ihr Identitätsgefühl verlieren und ihr Selbstwertgefühl mindern. Laut einer Umfrage von National Stress and Wellbeing in Australien machen sich 60 Prozent der Teenager Sorgen, wenn sie herausfinden, dass ihre Freunde ohne sie Spaß haben. Und 51 Prozent haben Angst, wenn sie nicht wissen, was ihre Freunde tun. Laut Forschern besteht ein echter Zusammenhang zwischen der Anzahl der Stunden, die mit digitaler Technologie verbracht werden und einem höheren Stressniveau und Depressionen.