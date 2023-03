Schlachthof sorgt für echte „Villgrota Stickln“

Weitere Pläne für die Zukunft liegen bereits vor

Derzeit arbeitet man an der Bio-Zertifizierung. Ein Online-Shop und Kooperationen mit heimischen Vertrieben sollen folgen. Auch Fische sollen künftig im Sortiment stehen, denn das Angebot sei groß. Das Motto für die Landwirte, frei villgraterisch: „Nemmt miite, wos do wellt, lot do, wos do mahnt – is Villgrota Stickl.“