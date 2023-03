Zitrone und Banane im Garten: Ja, das ist möglich

Indianerbanane

Achtung! Die Kerne von dieser Frucht sind giftig und müssen von den Kindern ferngehalten werden. Die Frucht sieht nicht aus wie eine typische Banane, sie ähnelt eher einer Mango, aber der Geschmack ist dem einer Banane sehr ähnlich. In den ersten Jahren muss die Indianerbanane an einem schattigeren Ort stehen, wenn sie wächst und Wurzeln lässt, sollte sie an einen sonnigeren, windgeschützten Ort umgepflanzt werden. Sie mag sonnige, warme, geschützte Ecken. Die Pflanze muss regelmäßig gegossen werden, am besten ist es, wenn die Erde nie austrocknet.