Tiere auf der Suche nach einem Zuhause

Eve ist eine knapp einjährige Mischlingshündin, die in ihrem bisherigen Leben nicht viel kennengelernt hat. Die hübsche Hündin reagiert deshalb sehr unsicher in neuen Situationen und orientiert sich aber sehr stark an anderen Hunden - weshalb sie sich über einen Zweithund im neuen Zuhause freuen würde. Nach einer kurzen Kennenlernphase ist Eve freundlich gegenüber Menschen. Beim an der Leine gehen ist die Vierbeinerin noch etwas unsicher. Interessenten können sich telefonisch 01/699 24 50 oder per Mail an hundevergabe@tierschutz-austria.at melden.