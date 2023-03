Preisgekrönte Arbeit für den „Krone“ Tierschutz

Ein Dank an die Partner

In ihrer Dankesrede ließ Entenfellner auch die zahlreichen Partner nicht unerwähnt, die die Tierecke ohne zu zögern sofort bei der Aktion tatkräftig unterstützten: „Marius Baumeister von Nestlé Purina hat uns palettenweise Futter geliefert, das war ganz wichtig in der Erstversorgung. Durch die Manpower der Volkshilfe konnten die Güter auch punktgenau verteilt werden - mein Dank geht hier an das „A Gspia fürs Tier“-Team von Sabine Rauscher.“