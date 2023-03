Thermengeist Doskozil versetzt SPÖ in Schockstarre

Da treffen sich ein paar Genossen der Wiener SPÖ in der Therme im Burgenland, um in Ruhe einen Wohnbonus zu präsentieren und Pamela Rendi-Wagner Blumen zu schenken, als plötzlich Parteigeschichte geschrieben. „Krone“-Wien-Chef Michael Pommer war dabei, als Hans Peter Doskozil trotz Abwesenheit die Party crashte. Das Protokoll eines Tages, der für viele in die Hose ging.