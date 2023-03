Nach Mord bei Graz: Lebensgefährte geständig

Nach dem Fund einer Frauenleiche (33) am vergangenen Wochenende in Raaba bei Graz in der Steiermark soll der Tathergang laut Polizei nun geklärt sein: Der 30-jährige Lebensgefährte zeigte sich weitgehend geständig, seine Freundin getötet zu haben. Er wird in die Justizanstalt eingeliefert.