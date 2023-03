Mordalarm bei Graz: Frau (33) tot aufgefunden

Laut Polizei setzte der 30-Jährige in den frühen Morgenstunden aus Graz-Umgebung einen Notruf ab und gab an, seine Lebensgefährtin leblos in der Wohnung in Raaba südöstlich von Graz gefunden zu haben. Die Frau (33) wurde schließlich von der Polizei in der Wohnung tot aufgefunden.