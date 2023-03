Das spielt sich gerade im Semmering-Basistunnel ab

Die Tür des Baustellenlifts schließt sich, ruckartig setzt er sich in Bewegung. Für zwei Minuten wird es dunkel, dann befinden wir uns 400 Meter unter dem steirischen Fröschnitzgraben. Die gelben Gummistiefel setzen auf feuchter Erde auf, Lichter offenbaren eine völlig andere Welt. Sie ist dunkel, der Geruch von Stein und Schlamm liegt in der 15 Grad warmen Luft, Betonmischwagen fahren vorbei, etwa 200 Mineure und Ingenieure arbeiten in den Hufeisen-geformten Gängen.