Alte Bekannte kehrt zu Rekorddame Shiffrin zurück

Vor ihrem Engagement in Kanada war sie mehrere Jahre im amerikanischen Skiverband. Zuerst als Trainerin bei den Technikerinnen und von 2017 bis 2022 im Speed-Team. Es ist also eine Art Rückkehr: In Zukunft wird Harjo wieder mit Shiffrin, die in Aare mit den Weltcupsiegen 86 und 87 Geschichte schrieb, zusammenarbeiten.