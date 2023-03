Robert Weber: „Die Familie steht über Rekorden“

Gestern durfte er sich in seiner Dornbirner Wohnung auf die faule Haut legen. „Superschön, ein befreiendes Gefühl“, so blickt er auf den nervenaufreibenden Handball-Abend zuvor in Linz zurück, wo sich Österreichs Handballer mit dem 31:28 gegen die Ukraine früh wie nie für eine EM-Endrunde qualifizierten. Mittendrin Robert Weber, der seiner Karriere ein Erfolgs-Kapitel hinzufügte. Alles begann mit der Heim-EM 2010. 14 Jahre später winkt ihm in Deutschland, dort, wo er mit Magdeburg die größten Erfolge feierte, der zehnte Auftritt bei einem internationalen Titelkampf (EM oder WM). Wobei das Jubiläum Stand derzeit nicht in Stein gemeißelt ist. „Ab Sommer bin ich vereinslos. Ich erzwinge nichts mehr!“