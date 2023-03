Fenstersturz in Wien: Opfer hatte LSD konsumiert

Nachdem am Freitag gegen 22 Uhr in Wien-Alsergrund ein 26-Jähriger aus einem Fenster seiner Wohnung gestürzt und gestorben war, konnte die Polizei bislang keine Hinweise auf Fremdverschulden feststellen. Der Mitbewohner des Opfers, der am selben Tag festgenommen wurde, befindet sich wieder auf freiem Fuß. Laut ihm habe der 26-Jährige vor dem Unglück Marihuana und LSD konsumiert.