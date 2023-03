Nach Schwab schafft auch Straka den Cut

Der Steirer Schwab rangierte mit 1 über Par auf Rang 49. In Führung lag der Kanadier Adam Svensson mit 135 Schlägen (9 unter Par). Auf Rang zwei fand sich zur Halbzeit US-Profi Scottie Scheffler (7 unter) ein, der damit nach der Führung in der Golf-Weltrangliste greift. Die aktuelle Nummer 1, der Spanier Jon Rahm, trat am Freitag wegen einer Erkrankung nicht mehr an. Und der Nordire Rory McIlroy, die Nummer drei der Welt, verpasste mit 149 Schlägen den Cut im TPC Sawgrass.