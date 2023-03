Dario Tadic: „Ich sehe meine Zukunft in Hartberg“

Klagenfurt-Phobie: Eigentlich ein Wahnsinn, dass wir gegen Klagenfurt in der Liga noch nie gepunktet haben. Es waren auch immer kuriose Spiele – wie vor einem Jahr, als ich bei unserer 3:4-Niederlage in der letzten Minute einen Elfer verschossen habe. Aber wir wollen die Kärntner ärgern, sind auf ihrem möglichen Weg in die Meistergruppe ganz bestimmt keine leichte Hürde.