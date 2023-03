Rekord-Shiffrin baff: „Wo kommt der denn her?“

„Unvergesslich“

Shiffrin hatte zuvor ihren 87. Weltcupsieg fixiert und sich so die alleinige Rekordmarke gesichert. „Ich bin so stolz auf das ganze Team, das mich über die ganze Saison unterstützt hat.“ Sie habe am Start „so ein Gefühl gehabt, wie ich es immer haben sollte. Ich habe keinen Druck verspürt.“