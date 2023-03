Zwei Luchsdamen in Norditalien ausgewildert

Ein weiteres Weibchen und ein Männchen, beide aus den rumänischen Karpaten, sollen in den nächsten Wochen freigelassen werden - in einem abgelegenen Teil des Tarvisio-Waldes an der Grenze zu Slowenien, etwa 30 Kilometer von einer Luchs-Population in den slowenischen Alpen entfernt. Ziel des Projekts ist, dass slowenische und italienische Luchse so bald wie möglich zusammenkommen und einen neuen Populationskern bilden.