Fußgänger (20) rannte auf Straße: Pkw erfasste ihn

Rennrad-Fahrer am Tag zuvor ebenso in Graz schwer verletzt

Am Tag davor verletzte sich ebenso ein Radfahrer (53) im Grazer Bezirk Wetzelsdorf schwer: Mit seinem Rennrad war er gerade stadteinwärts auf der Steinbergstraße unterwegs, als er in einer Rechtskurve zu stark bremste und auf die Gegenfahrbahn kam. Dabei touchierte er ein Fahrzeug eines 58-Jährigen und stürzte.