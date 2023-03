Taxi-Zentrale: Telefonleitung seit Tagen „tot“

Das Telefon schweigt, kein Anruf kommt mehr durch: Gerade für ein Taxiunternehmen ist das wohl ein Super-GAU. So ergeht es derzeit dem bekannten Grazer „Taxi 889“. Am Dienstag um 17 Uhr fiel das Festnetztelefon in der Zentrale in der Puchstraße aus. „So etwas habe ich in 30 Jahren Firmengeschichte noch nicht erlebt“, sagt 889-Chef Horst Knauss.