Becker wirft für TV-Spot Geld aus dem Fenster

„Es ist eine große Verantwortung in meinem neuen Leben, in neuer Freiheit“, sagte Becker. „Ich hoffe, Sie verstehen den Witz und die Selbstironie“, fügte er an. Vorfreude äußerte Becker angesichts des nächsten Auftritts seiner Tochter Anna Ermakowa (22) in der Tanz-Show „Let‘s Dance“. „Ich bin morgen wieder im Fernsehen live dabei und schaue es mir an“, sagte er bei der Präsentation.