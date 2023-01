Becker spricht über Haft, Thiem und Favoriten

„Ich konnte nicht jedes Turnier verfolgen“

Tennis habe ihm in der Haft schließlich ganz besonders gefehlt. „Tennis ist schließlich meine größte Leidenschaft“, sagt Becker. „Ich konnte nicht jedes Turnier verfolgen, aber ich habe die BBC und ITV bekommen. So konnte ich in Wimbledon jedes Match verfolgen und bei den US Open die Highlights. Bei den ATP Finals in Turin konnte ich das Endspiel verfolgen. Also die wichtigsten Partien habe ich gesehen.“