Becker-Ex Lilly rechnet knallhart mit Boris ab

Ihren Noch-Ehemann sei es „egal, ob es uns gut oder schlecht geht“, weiß die 46-Jährige weiter zu berichten. „Dabei verband uns mal eine ehrliche Liebe. Als ich anfing, mich in der Ehe zu emanzipieren, gab es Streit. Auch wegen Boris‘ Lügen über seine Finanzen.“ Sie sei nicht schuld, „dass er ins Gefängnis kam. Seinen guten Ruf hat er ganz alleine ruiniert“, so Lilly weiter. Hätte sie nicht einen gemeinsamen Sohn mit dem Ex-Tennisstar, „würde er in meinem Leben keine Rolle mehr spielen“.