Blau-gelbe Motoren für die Straßenbahn in Sydney

Weltweiter Antrieb

Ähnliche Fahrzeuge mit Motoren der Wiener Neudorfer sind bereits in Norwegen, Spanien und Israel im Einsatz. Wie berichtet, wird TSA auch die Berliner U-Bahn mit Motoren versorgen. 4500 Stück werden in den kommenden Jahren in die Bundeshauptstadt Deutschlands geschickt. Außerdem arbeitet man mit europäischen Forschern an einem Superzug, der mit 1000 km/h in einer Röhre schweben soll.