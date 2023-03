20 Jahre im Beruf: Nur 1300 Euro für Spitalsarzt

Denn von seinen gut 20 Jahren Berufserfahrung, darunter auch in Leitungsfunktionen, konnte der Arzt bei seiner zuletzt angestrebten Karriere in der Kages bislang nicht runterbeißen - im Gegenteil: „Ich hatte mich im letzten Sommer um eine Stelle in einem peripheren Krankenhaus in der Steiermark beworben. Nach monatelangem Warten habe ich dann Ende des Jahres eine vorläufige Einstellungsvereinbarung - befristet auf sechs Monate - bekommen“, erzählt der Grazer im Gespräch mit der „Krone“.