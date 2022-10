280 steirische Spitalsärzte haben gekündigt

„Es ist zu befürchten, dass sich die Situation in den heimischen Spitälern in den kommenden Jahren verschlimmern wird, wenn nicht schleunigst Verbesserungsmaßnahmen gesetzt werden, um der sinkenden Arbeitszufriedenheit entgegenzuwirken“, so FPÖ-Klubobmann Mario Kunasek. Bettensperren, Patienten-Aufnahmestopps, Verschiebungen von Therapien und Behandlungen müssten endlich ein Ende nehmen.