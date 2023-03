Besorgter Nachbar (26) wurde zum Lebensretter

Speisen brannten an

Die 70-Jährige hatte gegen 16.30 Uhr in ihrer Küche am Herd in einem Topf mit Wasser ein Tiefkühlprodukt zum Essen zubereitet. Dabei dürfte das Wasser verdampft sein. Die Verpackung und das Essen verbrannten in dem wasserleeren Topf. Weil die schwerhörige Frau ihre Hörgeräte nicht verwendet hatte, hatte sie den akustischen Alarm nicht wahrgenommen. Sie wurde mit einer Rauchgasvergiftung ins Linzer Kepler Uniklinikum eingeliefert.