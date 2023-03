Hyperschallraketen: Selenskyj drängt auf Reaktion

Selenskyj: Russen nutzen Atomanlagen für „Terror“

Es müsse mehr Druck auf Russland geben, erklärte Selenskyj in seiner am Donnerstagabend in Kiew verbreiteten allabendlichen Videobotschaft. Dabei kritisierte er auch, dass durch einen Raketenschlag das von Russland besetzte Atomkraftwerk Saporischschja erneut zeitweilig vom Stromnetz abgekappt war. „Das ist eine kritische Situation“, so Selenskyj. Russland könne deshalb in der atomaren Sphäre kein verlässlicher Partner mehr sein.