WM-Aufreger: Zieht der ÖSV nun sogar vor Gericht?

Bei Österreichs Snowboardern gibt es vor den finalen Weltcup-Bewerben zwei Ausfälle. Daniela Ulbing ist an beiden Händen verletzt und verpasst Rennen in Rogla und Berchtesgaden kommende Woche. Im Snowboard Cross muss Alessandro Hämmerle wegen einer Gehirnerschütterung an diesem Wochenende in der Sierra Nevada zuschauen.