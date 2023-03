Samir Muratovic ist zurück: „Ich liebe Sturm!“

Den 22. Mai 2011 vergisst kein Sturm-Fan. Vorletzte Runde im Titelkampf, in Wr. Neustadt steht es 1:1, als Samir Muratovic in Minute 87 den Elfer zum 2:1 verwandelt. Ein Meilenstein am Weg zum Meistertitel! Jetzt ist der Meister-Held wieder retour bei Sturm, er verstärkt die Scouting-Abteilung um Paul Pajduch und Christoph Leitgeb.