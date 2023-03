Fake Meat (gefälschtes Fleisch): Was kann das?

In den Restaurants sehen wir immer öfter künstliches Fleisch als Alternative für das richtige. Und die meisten wissen nicht, was sie statt des gewohnten Tierprodukts essen. Nun, in den meisten Fällen handelt es sich um Erbsen, die in umgewandelter Form anstelle des Fleisches verzehrt werden. Insbesondere das aus diesem Lebensmittel extrahierte Myoglobin, das an die typische Konsistenz von Fleisch erinnert, wird dafür in großen Mengen gebraucht. Dazu kommen noch Soja und natürliche Ballaststoffe. Zum fettigen Teil wird Kokosöl verwendet, für das Rote im Fleisch sind Rote Bete, beziehungsweise verschiedene Beere oder lila Karotten zuständig.