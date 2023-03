Geschirrspüler: Sparen kommt auch auf Sie an

Es ist kein Zufall, dass die Hersteller empfehlen, dass wir die Bedienungsanleitung immer gut lesen. Denn der Geschirrspüler arbeitet optimal, wenn er vorschriftsmäßig betrieben wird: So wird das Geschirr wirklich sauber, so hat das Gerät eine längere Lebensdauer und vor allem verbraucht es so so wenig Wasser und Strom wie möglich, was uns langfristig sogar Euro-Hunderter sparen kann.