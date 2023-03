Autoüberschlag in Tunnel fordert drei Verletzte

Spektakulärer Verkehrsunfall in der Nacht auf Dienstag in Achenkirch im Tiroler Bezirk Schwaz: Ein 34-jähriger Italiener verlor in einem Tunnel die Kontrolle über seinen vollbesetzten Kleinwagen und krachte gegen den Randstein und die Tunnelwand. Durch die Wucht des Aufpralls überschlug sich das Auto. Drei Insassen erlitten Verletzungen - ein beim Lenker durchgeführter Alkotest verlief positiv.