ÖSV gewinnt Medaillenspiegel bei Snowboard-WM

Österreich hat nach Gold für Anna Gasser am Samstag im Big Air in den Snowboard-Bewerben der WM in Bakuriani in Georgien nicht weniger als neun Medaillen geholt - die bisher meisten seiner Geschichte bei Welttitelkämpfen im Snowboard! Die Snowboard-Sparte des ÖSV gewann mit dreimal Gold, viermal Silber und zweimal Bronze in 14 WM-Bewerben auch den Medaillenspiegel vor Japan und Großbritannien.