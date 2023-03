Waldhäusl lässt Lebensstil der Flüchtlinge prüfen

Teure Autos im Visier

„Täglich erreichen mich Beschwerden aus der Bevölkerung über Luxusautos vertriebener Ukrainer, die bei uns Grundversorgung beziehen. Auch ich verstehe nicht, warum wir jemanden unterstützen sollen, der seine Kinder mit einem 70.000-Euro-SUV in den Kindergarten fährt“, erklärt er. Konkret hat der Landesrat daher angeordnet, dass alle Vertriebenen, die in Niederösterreich untergebracht sind, bezüglich ihrer Fahrzeuge und eines eventuellen aufwendigen Lebensstils überprüft werden. „Dazu werden die Quartiergeber miteingebunden“, wie es in einer Aussendung heißt.