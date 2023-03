Familien-Tragödie um Weltmeisterin Marta Bassino

Am Donnerstag hatte die Italienerin noch am Abfahrtstraining teilgenommen, ehe sie ein Anruf aus ihrer Heimat erreichte. Ihre Schwägerin Sara Fina, die Frau von Bruder Matteo, wurde nur einen Tag nach ihrem 30. Geburtstag leblos in ihrem Bett aufgefunden. Als Todesursache wurde ein Herzinfarkt vermutet. Bassino zögerte keine Sekunde, fuhr sofort heim zu ihrem älteren Bruder und dessen zwei kleinen Kindern. Ob die Weltmeisterin in dieser Saison noch an den Start gehen wird, ist offen. Da wird es auch völlig zur Nebensache, dass Bassino im Super-G-Weltcup nicht mehr ins Kugelrennen eingreifen kann. Womit das Rennen um Kristall „nur“ noch ein Fünfkampf ist.