Hütter gewinnt in Kvitfjell ++ F1-Start in Bahrain

Cornelia Hütter sorgt für den ersten Saisonsieg der ÖSV-Damen, Barcelona gewinnt das „El Clasico“ in Madrid und Formel 1-Weltmeister Max Verstappen hat für die neue Saison ordentlich abgespeckt - das und noch mehr sind Ihre Themen in den Krone-Sport-News mit Moderatorin Michaela Mayer am Freitag, dem 03. März.