WSG Tirol gegen LASK ab 14.30 Uhr LIVE

Die WSG Tirol steht in der Fußball-Bundesliga kurz vor dem Einzug in die Meistergruppe. Mit einem Erfolg am Sonntag im Heimspiel gegen den LASK könnten die Tiroler mit ein wenig Schützenhilfe das Ticket für die Top sechs bereits buchen. Thomas Silberberger wollte dem „Matchball“ im Vorfeld allerdings keine besondere Bedeutung zusprechen. „Das Spiel ist so wichtig wie jedes andere Spiel“, betonte der WSG-Coach. Das Spiel beginnt um 14.30 Uhr, wir berichten live (siehe Ticker unten).