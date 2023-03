Tschechien löst Ungarn als Lieblingsnachbar ab

Was in Wien das Kaffeehaus ist, ist in Prag der Bierkeller. Dort hatte Bundespräsident Alexander Van der Bellen ein erstes inoffizielles Treffen mit dem künftigen tschechischen Präsidenten Petr Pavel, der in wenigen Tagen feierlich im Amt vereidigt wird. Der Ex-NATO-General soll noch vor dem Sommer zum Staatsbesuch nach Österreich kommen.