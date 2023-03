Van der Bellen in Prag: „Schönste Stadt Europas“

Van der Bellen und Zeman waren sich einig, dass die russische Aggression ein eklatanter Bruch des Völkerrechts ist und die militärische Neutralität eines Landes nicht Gleichgültigkeit bedeutet. Zeman, der 1999 als Regierungschef Tschechien in die NATO geführt hatte, würdigte in diesem Zusammenhang die Neutralität Österreichs. „Manchmal kann der neutrale Status vorteilhaft sein. Ein neutrales Land kann eine Vermittlerrolle spielen, während ein nicht neutrales Land das nicht kann“, so der tschechische Staatschef, der am 8. März nach zwei fünfjährigen Amtszeiten 78-jährig aus dem Amt scheidet.