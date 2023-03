DJ Ötzi versetzt Berge: Fan-Boxen gewinnen!

Am Sonntag 5. März bei der Oberforsthofalm in St. Johann in Salzburg wird die exklusive Gipfeltour Bühne wieder strahlen. Am 11. März läutet DJ Ötzi an der Nova Stoba/ Silvretta Montafon auf über 2000 Metern den Countdown für die letzten 5 Wochen der Wintersaison 2023 ein. Am 14. März steht der einzige Abend-Gig in Tux-Finkenberg an. Der krönende Abschluss erfolgt am 18. März in der Alm Arena an der Talstation Hauser Kaibling.