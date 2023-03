Kulturabteilung hält sich teures Berater-Imperium

„Wozu braucht es noch eine Kulturstadträtin?“

2022 flossen 130.000 Euro, 2021 sogar 142.000 Euro an diese Gremien. Mittlerweile gibt es laut Gemeinderätin Laura Sachslehner bereits 32 „ominöse“ Kuratorien im Kulturbereich. „Hier fließt deutlich zu viel Steuergeld an einen künstlich geschaffenen Polit-Apparat, statt direkt Wiener Künstler zu fördern“, wettern Sachlehner und Peter L. Eppinger (beide ÖVP). Sie fragen: „Wozu braucht es bei so viel ausgelagertem Expertentum noch eine Kulturstadträtin?“