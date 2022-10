Todesdrama um Leon (6): Glasflasche als Tatwaffe

Die unfassbare Tragödie rund um den sechsjährigen Leon, der Ende August tot in der Kitzbüheler Ache bei St. Johann in Tirol aufgefunden worden war, schockierte ganz Österreich. Bevor der beeinträchtigte Bub in den Fluten ertrank, war sein Vater (37) von einem unbekannten Täter attackiert und bewusstlos geschlagen worden. Nun rückte die Polizei mit einem neuen Detail heraus: Am Tatort wurde damals eine Glasflasche sichergestellt, bei der es sich um die Tatwaffe handeln soll.