Wintersportler bei Kollisionen schwer verletzt

Wintersportler verloren Bewusstsein

Am Mittwoch gegen 11.30 Uhr ereignete sich in Steinach am Brenner im Skigebiet Skiarena Bergeralm auf der Schiabfahrt Nr. 5 zu einem Zusammenstoß zwischen einem 72-jährigen, österreichischen Skifahrer und einem 71-jährigen Skifahrer ebenfalls aus Österreich. Dabei verloren beide Wintersportler das Bewusstsein. Die Männer wurden von der Pistenrettung erstversorgt und mit Verletzungen unbestimmten Grades von Rettungshubschraubern in die Klinik Innsbruck bzw. das Krankenhaus Hall i.T. geflogen.